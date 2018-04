Arme Victoria von Schweden! Sie wünscht sich von ganzem Herzen ein harmonisches Familienleben, doch die zwei wichtigsten Männer in ihrem Leben machen ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Zwischen ihrem Vater König Carl Gustaf und ihrem Ehemann Prinz Daniel kracht es immer wieder gewaltig. Daniel will, dass der König es langsamer angeht und den Thron so schnell wie möglich an Victoria übergibt. Der 44-Jährige wünscht sich frischen Wind und eine moderne Monarchie in Schweden – ein Vorhaben, das sich mit der traditionellen Art des Königs nicht so vereinbaren lässt, wie Daniel es sich vorstellt.

Prinzessin Victoria von Schweden: Schock-Nachricht!

Besonders Victoria leidet sehr unter dem wachsenden Konflikt zwischen ihrem geliebten Papa und ihrem Ehemann. Wie die Zeitschrift „Hänt i Veckan“ berichtet, beschreibt die 40-Jährige das Verhältnis zwischen den beiden als sehr angestrengt. Die Kronprinzessin muss sich endlich entscheiden! Doch welche Entscheidung sie auch trifft, sie wird einen ihrer liebsten Männer damit verletzen...