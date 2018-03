Es ist ein riesiger Schock! Kronprinzessin Victoria von Schweden (40) und ihre Familie sind in großer Gefahr - und die kann man nicht einmal sehen...

Victoria von Schweden: Neue Sorgen um ihren Daniel

Es ist der Traum so vieler Menschen: In einem zu Schloss wohnen. In einem richtigen! Geräumig, gepflegt und natürlich luxuriös. Für Victoria ist das Alltag, genauso für ihren ehemals bürgerlichen Gatten Daniel (44) und die beiden Kinder Estelle (6) und Oscar (2).

Die royale Familie ist in Gefahr! getty

Wer hätte gedacht, dass hinter der Fassade des Schloss Haga, wo die Familie sesshaft ist, eine so große Gefahr lauert?

Kronprinzessin Victoria: Ganze Familie ist gefährdet

Das Grundstück, auf dem das idyllische Familienanwesen steht, wurde vor dem Einzug der Familie extra saniert. Schon 2010 wusste man also von der hohen Radonbelastung des Grundstückes! Die Belastung geht vom Radongas aus, das dort austritt. Der zulässige Grenzwert der Gesundheitsbehörden liegt bei 200 Becquerel pro Kubikmeter Luft. Im Jahr 2012 wurden auf dem Schloss allerdings viel höhere Werte gemessen!

Victoria von Schweden: Krebs-Gefahr in den eigenen vier Wänden

Das Ganze geht sogar so weit, dass Angestellte des Schlosses in den Kellerräumen nur eine gewisse Zeit aufhalten dürfen! Jetzt wird das Schloss in diesem Jahr erneut renoviert - wie bereits 2010. Ob das also hilft, ist fragwürdig. Hohe Radonwerte sollen das Risiko steigern, an Lungenkrebs zu erkranken. Laut Experten sind rund 2000 Fälle jährlich auf das radioaktive Gas zurückzuführen. Eine schreckliche Vorstellung, die schließlich auch die Kinder betreffen könnte! Bleibt zu hoffen, dass die Werte nach der Sanierung wieder fallen - und es der Familie weiterhin gut geht.