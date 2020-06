Victoria von Schweden: Neues Drama um ihren Daniel

Seitdem er 2009 eine Niere von seinem Vater gespendet bekommen hat, ist der Prinz auf Medikamente angewiesen und darf sich körperlich nicht zu sehr überfordern.

Beim 125. Tag der Freiluftsportbewegung im Park von Haga stieß der 44-jährige jetzt sichtlich an seine Grenzen. Doch als sei es noch nicht genug, dass Daniel vor aller Augen beim Sport schlapp machte, wird er jetzt noch von schwedischen Medien für seinen Zustand verspottet. So machen sich nun zwei TV-Moderatoren in der schwedischen Show ‚Breaking News’ über Fotos von Victoria von Schweden und Prinz Daniel lustig, die während einer gemeinsamen Wanderung entstanden sind.