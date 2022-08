Victoria von Schweden: Ohne Hilfe schafft sie es nicht mehr

"Da geht es mir so wie den meisten anderen, beides zusammen ist schwierig. Aber an meiner Rolle und an meinen Aufgaben liegt mir einfach unendlich viel. Zum Glück habe ich einen sehr verständnisvollen Mann", erklärte die zukünftige Regentin einmal. Mit ihm und den Kindern verbringt sie ihre kostbare Freizeit am liebsten in der Natur. Dort kann sie sich zurückziehen, nur Ehefrau und Mutter sein.

In Sachen Erziehung ziehen sie und Daniel an einem Strang: Estelle und Oscar erleben eine ganz normale Kindheit. "Sie sollen keine Angst davor haben, auszuprobieren, das dann vielleicht nicht so verläuft, wie sie es sich vorstellen", erklärte Daniel vor Kurzem. "ist wichtig, dass sie sich frei und geliebt fühlen." Die Kinder sollen sich austoben können. Auch wenn das dazu führt, dass die quirlige Estelle gern zu Malstiften greift und die Wände im Schloss "verschönert". Böse kann Victoria ihrer Tochter deshalb nicht sein: "Bei uns geht es manchmal zu wie in der Villa Kunterbunt", sagt sie – und ergänzt: "Pippi Langstrumpf war meine Heldin."