Victoria von Schweden: Schwanger? Dieses Bild verschafft Klarheit!

Reddit this

Ist Prinzessin Victoria schwanger, oder ist sie es nicht? In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob die schwedische Thronfolgerin ein drittes Kind mit Prinz Daniel erwarten würde. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Victoria von Schweden: Große Sorge um die Prinzessin!

Victoria sagte alle Termine ab

Erst kürzlich sorgte eine Meldung für reichlich Aufsehen, in der darüber berichtet wurde, dass Prinzessin Victoria ihre öffentlichen Termine für ganze zwei Wochen absagte. Grund dafür sollen die Ferien ihrer Tochter, Prinzessin Estelle, gewesen sein. Einige Royalisten sahen Victorias Auszeit jedoch als Indiz für eine Schwangerschaft an. Doch ist die Prinzessin wirklich erneut in anderen Umständen?

Versteckt Prinzessin Victoria hier einen Baby-Bauch?

Bei einem der jüngsten Auftritte von Prinzessin Victoria -sie nahm an einem Galadinner im Palast für eine Delegation aus Italien teil- erschien die Monarchin in einer tannengrünen Traumrobe und zog damit alle Blicke auf sich. Doch nicht nur Victorias Kleid sorgte für einen echten Hingucker-Moment. Vor allem eine kleine Wölbung unter ihrem Kleid ließ die Baby-Gerüchteküche erneut ins Brodeln bringen. Ob Victoria darunter allerdings wirklich einen Baby-Bauch versteckt, ist nicht bekannt. Der schwedische Hof gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...