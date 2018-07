Vier Monate nach Geburt: Liebes-Aus bei Bachelor-Alissa Harouat

Reddit this

Traurige Nachrichten von Alissa Harouat.

Erst am 22 März war es soweit: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster Malte wurden zum ersten Mal Eltern.

Jetzt, nur vier Monate nach der Geburt ihres Töchterchens, meldete sich die frischgebackene Mama mit traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans zurück: Alissa Harout ist wieder Single!

Der Trennungsgrund bleibt unklar

Auf änderte die 30-Jährige ihren Status in "Single Mum", zudem deutete Alissa Harouat in ihrer Story an, dass ein familiärer Zwischenfall etwas mit der überraschenden Trennung zu tun gehabt hätte.

Auch wenn nähere Inforamationen zum Trennungsrund ausbleiben, die Fans stehen ihrem Idol natürlich gleich mit tröstenden Worten und Beistand zur Seite.