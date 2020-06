Vin Diesel kauft den ersten Weihnachtsbaum für seine Tochter

In einem Live-Video auf Facebook zeigt sich der muskelbepackte Schauspieler von seiner sanften Seite und nimmt seine Tochter mit zum Weihnachtsbaum-Kauf. Liebevoll drückt er Pauline an sich und trägt sie auf der Suche nach dem perfekten Baum mit sich herum. „Wir kaufen ihren allerersten Weihnachtsbaum, es wird ihr erstes Weihnachtsfest sein. Also müssen wir den perfekten Baum finden“, erzählt Papa Vin stolz und drückt seinem Mädchen einen Kuss auf das süße Pausbäckchen.