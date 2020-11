Vince Reffet: Der Extremsportler stirbt mit 36 Jahren

Trauriger Abschied von Vince

Vince liebte es, in der Luft zu sein und sprang oftmals aus unglaublichen Höhen. Bei einem seiner Sprünge in der Wüste von Dubai ging nun jedoch etwas schief und er verunglückte. "Mit unvorstellbarer Trauer geben wir den Tod des Jetman-Piloten Vincent (Vince) Reffet bekannt, der am Morgen des 17. November während eines Trainings in Dubai verunglückt ist", verkündet Jetman Dubai auf Instragram. "Vince war ein talentierter Athlet und ein beliebtes und angesehenes Mitglied unseres Teams. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und all denen, die ihn kannten und mit ihm arbeiteten."