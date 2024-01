Vincent Gross: "Muss polarisieren" - Schlagerstar verrät sein Erfolgsgeheimnis!

Dem Schweizer Vincent Gross gelang 2014 sein Durchbruch als Schlagersänger beim Swiss Talent Award. Nachdem er 2015 bei der Pop-Schlager-Show "Hello Again" als Newcomer vorgestellt worden war, folgten in den nächsten Jahren seine ersten Alben "Rückenwind" (2017), "Möwengold" (2018) und "Hautnah" (2021). Sein Album "Frei" chartete in Deutschland auf Platz 4 und landete nun in der Schweiz erneut auf der 1. Seine Liebe zu geistigen Getränken entdeckte Vincent 2023 mit seinen Partyschlager-Hits "Ouzo" und "Glühwein", die gute Laune und Leichtigkeit transportieren.