Vito Schnabel: Bittere Abrechnung mit Heidi Klum?

Die Trennung von Heidi Klum und Vito Schnabel ist mittlerweile Monate her. Doch während Heidi munter mit Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz knutscht, leidet ihr Ex wie ein Hund. Jetzt lässt er seinen Gefühlen offenbar freien Lauf! Und seine Worte sind ganz schön hart!

Vito Schnabel: Liebeskummer!

Nachdem die ersten Bilder von Heidi Klum und Tom Kaulitz aufgetaucht sind, wurde berichtet, dass Vito Schnbale in einem Berliner Restaurant in Tränen ausgebrochen sei. Trost fand er damals bei Heidis Freund Michael Michalsky. Das wirklich was zwischen dem Model und dem Musiker läuft war damals allerdings noch gar nicht richtig klar. Doch das hat sich schnell geändert. Schon kurze Zeit später gingen heiße Knutschfotos von Heidi Klum und Tom Kaulitz um die Welt. Und die Stimmung von Vito Schnabel ist offenbar so richtig im Keller!

Vito Schnabel: Sind diese Worte an Heidi Klum gerichtet?

Ein Beitrag geteilt von Vito Schnabel Gallery (@vitoschnabelgallery) am Mär 28, 2018

Bei Instagram postet der Ex von Heidi Klum jedenfalls ein Kunstwerk eines Künstlers mit deutlicher Ansage! "Hole in your fuckin' head", kann man auf dem Werk lesen. Auf Deutsch: "Loch in deinem verf*** Kopf". Ist die Message vielleicht an Heidi Klum gerichtet? Gut möglich! Doch die Antwort kennt am Ende nur Vito Schnabel selbst...