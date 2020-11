Völlig unbemerkt: Johannes Haller hatte Corona!

Johannes hat Antikörper

Auf Instagram erklärt der 32-Jährige, dass er neugierig war und sich auf Corona-Antikörper testen ließ. Dabei kam heraus, dass er Immunglobuline besitzt und vermutlich bereits an Corona erkrankt war. Ganz ohne Symptome! "Ich muss mich im Mai mit Corona angesteckt haben, ohne es zu merken", erzählt Johannes überrascht

Besonders bitter: Ohne es zu wissen, könnte Johannes etliche Menschen angesteckt haben. Er zeigte sich immer wieder mit verschiedenen Menschen auf Instagram und war bis Anfang Mai auch noch mit Yeliz zusammen. Nun lässt sich natürlich nicht mehr nachvollziehen, ob und wen er versehentlich angesteckt hat. "Das macht diesen Virus so scheiß-gefährlich!", erklärt der Ex-"Bachelor in Paradise"-Teilnehmer aufgebracht.

