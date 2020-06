The Voice: Andreas Bourani steht mit Ayke Witt und Tiffany Kemp im Finale!

Seine Schützlinge Ayke Witt und Tiffany Kemp haben es geschafft und somit nun die Chance, „The Voice of Germany“ zu werden. Gerade der 23-jährige Nachwuchsmusiker konnte seinen Mentor komplett begeistern. „Ich weiß, dass du gerade eine schwierige Zeit durchmachst in deinem Leben. Und dass du trotzdem Woche für Woche hier so ablieferst, meinen Respekt dafür.“