The Voice of Germany-Gewinner Andreas Kümmert: Sein neues Album "Here I am" probehören

Außerdem hat er ein riesiges Musikwissen."

Drei Wochen haben sich Andreas Kümmert und Max Herre eingeschlossen, um zusammen Musik zu komponieren. In gleich zwei Studios wurde die getextet und musiziert. Mit Vintage-Instrumenten und analogem Studiospielzeug suchten sie einen handgemachten Sound für Andreas' neues Album "Here I am".

Auch der Lenny-Kravitz-Gitarrist Craig Ross lieferte dem "The Voice of Germany"-Gewinner als Special Guest einen Song.

Das Album ist ab sofort im Handel erhältlich, die aktuelle Single trägt den Namen "Just Like You".

HIER könnt Ihr die Songs von "Here I am" probehören!