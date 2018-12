The Voice of Germany: Ist das Ende der Show schon besiegelt?

Hinter den Kulissen von "The Voice of Germany" brennt offenbar richtig die Luft. Steht die Show vor dem Aus?

Die Coaches von The Voice of Germany verbindet eines: Die Liebe zur Musik! Für Yvonne Catterfeld (wird am 2.12. 39) , Mark Forster (34) und Paddy Kelly (40) müsste die Show also ein echter Glücksgriff sein. Aber das Gegenteil ist der Fall: Es tobt ein erbitterter Nervenkrieg!

Yvonne Catterfeld hat es schwer gegen die Jungs

Beispiel : Die hübsche Brünette würde in der Jury so gerne den Ton angeben. Doch als einzige Frau in der Runde hat sie es sehr schwer. Das mag auch daran liegen, dass sie – im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen – eher ruhig ist. Wenn die Jungs vor Begeisterung aus ihren Stühlen springen, miteinander scherzen und für Action sorgen, sitzt Yvonne oft einfach daneben. Und gerät ins Abseits! Selbst beim Gruppen-Foto ist sie eine Außenseiterin, kann sich gerade noch ins Bild drängen... Ein Trauerspiel!

Mark Forster vergrault die Fans

Für richtig Ärger dagegen sorgt . Mit seinen dummen Läster-Attacken vergrault er plötzlich die Fans! Lobes-Hymnen gibt’s im Netz nicht mehr. Stattdessen fordern die Zuschauer: „Bitte ersetzt den (…)!“ Sogar für die sinkenden Quoten der Sendung wird der Bambi-Preisträger verantwortlich gemacht. Unterstützung von den anderen Coaches kann er nicht erwarten: Der Sprücheklopfer hat sich viele Sympathien verspielt. Auch mit „Brudi“ Paddy liegt Mark im Clinch. Seit der ihm bei den Job weggeschnappt hat, gibt’s Krawall statt sanfter Töne...

Droht Paddy Kelly der Psycho-Kollaps?

Und Paddy selbst? Er mimt vor der Kamera den taffen Coach. Doch sein Umfeld macht sich große Sorgen! Droht ihm wieder ein Psycho-Kollaps? Bereits Ende der 90er konnte der Ire dem Erfolgs-Druck nicht standhalten, dachte sogar an ! Nun ist sein Terminkalender wieder proppenvoll. Er ist Coach, geht 2019 auf Tour und wird Gastgeber bei Sing meinen Song. Ist das alles zu viel für ihn?

Wenn Yvonne, Mark und Paddy nicht aufpassen, hängt ihre -Karriere am seidenen Faden. Und damit die Zukunft der Show! Können sie das Schlimmste verhinden – oder ist das Ende von besiegelt?