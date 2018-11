Reddit this

The Voice of Germany: Riesen-Shitstorm!

"The Voice of Germany" gehört zu den beliebtesten deutschen Castingshows. Doch jetzt kam es zu einem fiesen Shitstorm...

Gestern Abend flimmerten die ersten Battles von "The Voice of Germany" über die -Bildschirme. Die besten Stimmen Deutschlands kämpften ums Weiterkommen. Doch die Fans sind nur noch genervt. Ständig wird die Sendung durch Werbung unterbrochen...

Die Fans sind stinksauer

Auf Twitter machen sie ihrem Ärger Luft. "Von einer Stunde ' ' gibt es über 15 Minuten Werbung. Das ist schon hart", beschwert sich ein Zuschauer. Ein anderer schreibt: "Richtig cool wäre es ja, wenn die Werbung gleich von einer Werbepause unterbrochen werden würde." Doch nicht nur die ständigen Werbeunterbrechungen sorgen für Unmut. Auch die langen Einspieler vor den Auftritten stören die Fans. "Seit wann stehen bei 'The Voice' eigentlich die Einspieler im Vordergrund?", fragen sich einige.

Michael Patrick Kelly: Steigt er jetzt bei "The Voice" aus?

Mark Forster eckt an

Dieses Jahr hagelt es immer wieder Kritik an der Castingshow. Besonders Coach Mark Forster bekommt in den sozialen Medien sein Fett weg. Seine ironischen Sprüche kommen nicht bei allen gut an. "Jetzt übertreibt Forster aber langsam. Sein kleines Ego braucht wohl Aufmerksamkeit. Ätzend" und "Bitte tut uns den Gefallen und ersetzt den durch einen Erwachsenen. Mit seinem peinlichen, respektlosen und nervigen Gehabe bringt er nicht nur die anderen Coaches regelmäßig auf die Palme, sondern entwertet die teilweise großartigen Leistungen der Talente mit seiner Selbstdarstellung", lauten nur einige der vielen negativen Kommentare.