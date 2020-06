The Voice-Gewinner Tay Schmedtmann: Überraschendes Geständnis

„Ich muss gestehen, dass es bei mir viele Höhen und Tiefen gegeben hat“, erzählt er. Nach der Sendung brachte der 21-Jährige lediglich einen einzigen Song raus. „Man muss sich seinen eigenen Weg suchen. Es sind viele Leute dabei, die was anderes für einen wollen. Ich habe mich dafür entschieden, zu machen, was ich möchte.“ Aus diesem Grund dauere die Arbeit an seinem ersten Album noch an.