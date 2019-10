Reddit this

The Voice: Mega-Zoff! Es kracht gewaltig hinter den Kulissen

Alle Kandidaten wollen zu "The Voice"-Coach Rea Garvey – und seine Rivalen kochen vor Wut...

Er kriegt sie alle rum! Wenn Rea Garvey (46) bei " " seinen Charme spielen lässt, haben die anderen Coaches keine Chance. Alle Kandidaten wollen zu Rea! Steht also der Sieger längst fest? Seine Rivalen kochen auf jeden Fall vor Wut!

Sido und Mark Forster sind genervt von Rea Garvey

Besonders Rapper (38) hat die Schnauze voll. „Rea ist unser allergrößter Konkurrent. Er ist einfach der Weiberheld“, erklärt er genervt. Doch ist es wirklich so simpel? Schließlich lockt Rea Kandidaten beider Geschlechter in sein Team!

Coach (35) stößt der Erfolg seines Rivalen ebenfalls bitter auf. Aber er hat eine andere Erklärung: „Ich nenne es die Rea-Garvey-Klammer“, ätzt der Sänger. „Er steigt sofort in ein Gespräch ein, bevor alle anderen etwas sagen können, sagt dann was Nettes Richtung Herz und Musik, und wenn alle Coaches fertig sind, holt er noch mal aus. Er erzählt irgendeine alte Geschichte, sagt noch mal, dass die Musik und das Herz am wichtigsten sind. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.“

Sido ergänzt: „Wenn er weiß, jetzt wird’s richtig eng, geht er auf die Bühne und umarmt die Leute. Der hat da so seine Taktiken.“ Der Rapper versuchte sogar schon, Reas Masche zu kopieren – ohne Erfolg. Die talentiertesten Kandidaten wollen zu Rea! Wenn das so weiter geht, ist dem Iren der Sieg sicher…

