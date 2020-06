The Voice: Mega Zoff zwischen Samu Haber und Mark Forster

Doch nicht nur ihr Konkurrenz-Kampf um den Sieg sorgt für Ärger zwischen den beiden. Auch beim Thema Aufmerksamkeit der Fans soll es ordentlich krachen. Ob Samu befürchtet, dass Mark ihm die Show stehlen wird? Immerhin ist der Rocker dafür bekannt, eine echte Rampensau zu sein, der gerne auch mal mit den weiblichen Fans flirtet – genauso wie Mark. „Samu drängt sich gerne in den Mittelpunkt, und das kann bei den anderen Juroren schon mal an ecken“, weiß ein Show-Insider. Selbst auf Instagram scheinen Mark und Samu ihren Hahnenkampf weiterzuführen. Gerade erst postete Samu über Mark: „Dieser Typ verfolgt mich einfach überallhin, selbst backstage zu ‚The Voice‘.“ Auch wenn es von ihm lustig gemeint war, hinterlässt es den Eindruck, als wolle er unbedingt sein Revier markieren und Mark in seine Schranken verweisen à la: „Ich bin der Star hier und war zuerst in der Sendung. Du kannst froh sein, überhaupt dabei zu sein.“