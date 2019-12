Reddit this

"The Voice Senior": Sänger Lutzt hat einen Herzinfarkt

Schock bei "The Voice Senior"! Kandidat Lutz aus Verden erlitt vor den Sing-Offs einen Herzinfarkt.

Auf ihn müssen die Fans in dieser Staffel verzichten!

Was für eine Performance: Als "deutscher " begeisterte Kandidat Lutz bei "The Voice Senior" einstimmig die Jury und schaffte es mit seinem Auftritt in das Team von Coach Sasha.

Vor den Sing-Offs machte dem Sänger jedoch seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung - Lutz erlitt einen Herzinfarkt!

"The Voice Senior"-Drama: Sänger Lutz erleidet Herzinfarkt

Wie der Sänger gegenüber der Bild am Sonntag berichtet, erlitt er in der Zeit der Aufzeichnungen im vergangenen August einen Herzinfarkt:

"Ich hatte am Tag eine Bandprobe für die Sing-offs, war guter Dinge und habe mich abends ins Bett gelegt. Dann ist es passiert", so Lutz zu BamS. "Vorher hatte ich schon ein leichtes Ziehen in der Brust gespürt, konnte das aber gar nicht zuordnen. Irgendwann kam dann richtig Druck auf die Brust."

Zunächst habe er versucht, die Schmerzen zu ignorieren, um seinen Auftritt bei "The Voice Senior" am nächsten Tag nicht zu gefährden, dann habe er sich jedoch in ärztliche Bahndlung begeben:

"Die haben mir gesagt, dass ich einen Herzinfarkt und auch richtig viel Glück hatte, weil ich einen starken Herzmuskel habe. Ich habe früher viel Sport gemacht, Judo und . Das hat mir jetzt das Leben gerettet."

Im Krankenhaus sei dem -Kandidaten ein Stent eingesetzt worden, die Ärzte untersagten ihm jedoch, in die Casting-Show zurückzukehren - zumindest in diesem Jahr: In der nächsten Staffel vn "The Voice Senior" darf Lutz erneut als Kandidat antreten.