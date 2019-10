The Voice: Skandal in den Battles! Das gab es noch nie

Premiere bei "The Voice of Germany"! In den Battles sorgt Coach Sido für einen Eklat...

" "-Coach ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wenn ihm ein Talent nicht gefällt, dann sagt er es offen und ehrlich. So hagelte es in den Blind Auditions Sprüche wie "Ich kann nichts Aufbauendes sagen – außer, dass ich es echt nicht gut fand" und "Diese Kopfstimme, die darfst du mir nie wieder antun."

The Voice: Mega-Streit! Es knallt gewaltig hinter den Kulissen

Sido sorgt für Eklat in den Battles

Am Sonntag starten endlich die Battles. Zwei Sänger treten gegeneinander an, doch nur einer kommt weiter. Sido pfeift auf die Regeln! Er macht das, was vor ihm noch kein Coach gemacht hat. Nachdem zwei seiner Talente aufgetreten sind, trifft er eine drastische Entscheidung. "Ich glaube ernsthaft, dass ihr beide keine Chance habt weiter in dieser Sendung, und ich nehme keinen von euch", haut er in der Vorschau zur neuen Folge raus. Waaaas? Seine Kollegen sind sichtlich geschockt. So etwas gab es in der "The Voice"-Geschichte noch nie!

Ob Sido die anderen Talents aus seinem Team überzeugen können? Das zeigt sich am Sonntag um 20:15 Uhr bei Sat.1...

