The Voice UK: Rick Snowdon wird vom Waldschrat-Pummel zum Schönling

Es fällt schwer zu glauben, dass er sich für sein Äußeres lange Zeit geschämt habe, wie er der Jury erzählt. Dabei sieht der 29-Jährige, der da so selbstbewusst auf der Bühne steht aus wie eine Mischung aus Brad Pitt und Orlando Bloom mit langen blonden Haaren.

Viereinhalb Jahre habe er sich zu Hause vor der Öffentlichkeit versteckt. Er wog satte 165 Kilogramm und war damit so gar nicht glücklich. „Ich war schon immer übergewichtig, wurde mit dem Alter dann immer dicker und dicker. Irgendwann brachte ich mir das Gitarrespielen bei, das einzige was sich besser anfühlte als essen. Ich wollte performen! Aber wer will schon einen 165 Kilo schweren Rockstar sehen?“