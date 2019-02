Volksmusikstar Saban Saulic stirbt bei Verkehrsunfall!

Die Nachricht ist ein Schock für die Volksmusik-Welt! Am gestrigen Sonntag kam der serbische Sänger Saban Saulic bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Saban wurde nur 67 Jahre alt.

Saban Saulic war der Schlager-König Serbiens

In seiner Heimat Serbien genoss Saban Saulic hohe Popularität und war als der "König der Volksmusik" bekannt. Am gestrigen Sonntag dann der Schock! Saban war von einem Auftritt in Bielefeld auf dem Weg zum Flughafen in Dortmund, als sich der tödliche Unfall ereignete. Wie es in unterschiedlichen Medien heißt, soll Saban keine Überlebenschane mehr gehabt haben.

Fans und Familie sind in großer Trauer

"Die schönste Stimme ist verstummt", heißt es in einem öffentlichen Statement der Familie. Auch der serbische Präsident sprach den Angehörigen von Saban sein Beileid aus. Wann eine Beisetzung zu Ehren des Sängers stattfinden soll, ist nicht bekannt.