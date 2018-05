Am Donnerstagabend wurde ein 16-jähriges Mädchen nach Angaben ihrer Familie von einer Hochzeitsfeier in Indien entführt. Vier Männer schnappten sich die junge Frau und vergewaltigten sie laut „BBC News“ an einem verlassenen Ort.

Der Vater des Opfers beschwerte sich anschließend bei den Mitgliedern des Dorfrats. Daraufhin erhielten die Verdächtigen eine Strafe von 100 Sit-ups und sollten umgerechnet rund 625 Euro Strafe bezahlen.

Die Männer ärgerten sich so sehr über die Beschwerde des Vaters, dass sie anschließend in das Haus der Familie eindrangen, Angehörige schlugen, das zuvor vergewaltigte Mädchen mit Treibstoff übergossen und es anzündeten. Es überlebte den Angriff nicht.

Inzwischen wurden 14 Tatverdächtige festgenommen. Sechs weitere Menschen seien auf der Flucht, teilten lokale Behörden im Bundesstaat Jharkhand am Samstag mit.