Von Sylvie Meis zu Sylvie van der Vaart & zurück!

Doch bald nimmt sie wieder ihren Mädchennamen an.

Kaum einer weiß: Die TV-Moderatorin stand auch schon vor Rafael van der Vaart fest im Rampenlicht.

Man konnte sie schon fast als holländische Pamela Anderson bezeichnen - nicht ganz, aber fast! Sie spielte nämlich in der Beach-Serie "Costa!" mit und zeigte sich gerne im Bikini am Strand.

Was Meis noch so getrieben hat und warum sie gute Chancen hätte mit ihrem neuen/alten Nachnamen Erfolge zu feiern, erfahrt Ihr in einer neuen Folge von InTouchTV.

