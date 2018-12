Ach, ist das toll!

Vor Kurzem gab es Grund zur Freude für alle Katzenberger-Fans: Nach längerer Eiszeit setzten Daniela und ihre Mutter ihrem Krach ein Ende und versöhnten sich pünktlich zu den Feiertagen wieder.

Während Fans bereits wussten, dass es im Zuge des Streits der Katze mit Schwester Jenny Frankhauser auch zu dem Knatsch mit Mama Iris gekommen war, dürfte das eine echte Überraschung sein - denn jetzt kam heraus, wie die Versöhnung von Mutter und Tochter überhaupt zustande kam!

Lucas Cordalis: Heimliche Vermittlungstreffen mit Iris Klein

Denn in der Vermittlung zwischen den Streithühner spielte vor allem einer eine zentrale Rolle: Katzenberger-Ehemann !

Wie der Musiker im Gespräch mit Promiflash verriet, arbeitete er in mehreren geheimen Treffen mit Iris Klein an der Annäherung zwischen seiner Ehefrau und seiner Schwiegermutter:

”Es gab auch so ein paar Geheimtreffen, wo nur ich und Sophia, wo wir uns mit ihr getroffen haben und mit Peter, wo wir uns so gegenseitig ein wenig abgecheckt haben, wo sie dann auch gefragt hat: 'Du, wie sieht's aus, was denkt Dani?", so der Sänger.

Dass die Top-Secret-Versöhnungmission von Lucas Cordalis erfolgreich war, ist inzwischen bekannt - es scheint, als könnte der "Global Gladiators"-Star diese Weihnachten mit einem ganz besonders großen Geschenk von seiner Gattin und seiner Schwiegermutter unter dem Tannenbaum rechnen!