Vorsicht! Dieser Glühwein kann explodieren

Betroffen sind "Münchner Christkindlmarkt vorm Alten Rathaus Glühwein" und "Rauschgoldengel Glühwein vom Nürnberger Christkindlmarkt". Die Artikel in der Ein-Liter-Flasche haben die Losnummern L-17249U und L7250U, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Glühwein steht deutschlandweit in den Regalen. In den Flaschen könne es zu Gärprozessen mit Hefen kommen – dabei besteht Explosionsgefahr! Kunden, welche die Artikel gekauft haben, sollen die Produkte vorsichtig in eine Tüte packen und entsorgen.