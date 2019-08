"Walking Dead"-Star Dango Nguyen: Tod mit 48!

Dango Nguyen gehörte eine Staffel lang zum festen Bestandteil von " ". Er war einer der Bewohner von Woodbury - und lieferte sich regelmäßig Kämpfe mit Rick Grimes (Andrew Lincoln). Jetzt ist der 48-Jährige gestorben.

Das war die Todesursache

Der Schauspieler erhielt vor einiger Zeit die Diagnose Krebs. Seine -Follower ließ regelmäßig via Social Media an seinem Überlebenskampf teilhaben. Die traurige Nachricht von seinem Tod verkündete sein ehemaliger Arbeitgeber. Dango verdiente 20 Jahre lang sein Geld als Feuerwehrmann in Georgia, bevor er ins Filmbusiness einstieg. "Wenn du einmal ein Feuerwehrmann warst, bist du immer ein Teil der Familie. Und Dango war ein sehr bekanntes Mitglied unserer Familie. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau , seiner Familie und all seinen Freunden", hieß es in dem Statement. Er hinterlässt seine Frau Michelle.

