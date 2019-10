Was für eine Mähne! Aneta Sablik im neuen Look

Ob auf Veranstaltungen wie zum Beispiel der Musical-Premiere „Pretty Woman“ oder auf ihrem -Kanal: zeigt sich in letzter Zeit häufiger mit einer auffallenden Mähne. Dabei setzt sie auf eine wild gekreppte Lockenpracht, die sie zu einem hohen Pferdeschwanz zusammenbindet.

Aneta Sablik: Haar-Experiment fällt bei ihren Fans durch

Doch bei ihren Followern kommt die neue Haarpracht überhaupt nicht gut an. Viele Fans machen sich nun Sorgen um die Sängerin. Unter verschiedenen Fotos heißt es unter anderem:

„Ach Aneta. Mensch du warst mal Mega hübsch! Was ist denn bloß passiert? ... ich hoffe dir geht es gut!“, „Liebe Aneta sehr schön. Du bist wunderbar, jedoch die Haare sind nicht gut, mach die weg.. Ich hoffe, es geht dir gut“, „So eine schöne Frau ... aber was ist mit deinen Haaren passiert??? Du hast die immer so schön gehabt?!!“ oder „Du schaust so schrecklich unnatürlich aus. Und die Haare, als hättest du dein Finger in die Steckdose gehalten.“

Vielleicht sollten sich die Fans an den neuen Look gewöhnen, denn Aneta Sablik scheint sich mit ihrer Lockenpracht pudelwohl zu fühlen.