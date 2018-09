Annemarie Carpendale: Sie kuschelt mit einem anderen Mann!

Reddit this

Eigentlich schweben Annemarie und gerade auf Wolke 7. Seit 2013 sind sie verheiratet. Vor vier Monaten kam ihr erstes Baby zur Welt. Doch dass seine Annemarie eine attraktive Frau ist, findet nicht nur Wayne!

Annemarie Carpendale kuschelt mit einem Unbekannten

Die 40-Jährige war gerade ohne ihren Mann bei einem Event des Technikanbieters "o2". Klar, dass besonders die männlichen Besucher sofort auf die hübsche Moderatorin aufmerksam wurden. Ein Fan freute sich ganz besonders über ihr Kommen. Bei einem gemeinsamen Foto umfasste er die Hüfte der Neu-Mama - und zog sie fest an sich ran. Doch statt sich zu wehren, grinste Annemarie nur in die Kamera. In ihrer -Story hielt sie diesen Moment fest - und markierte ihren Mann. Ganz schön fies!

Annemarie Carpendale: Überraschende Sex-Beichte!

Die Carpendales - Eine schrecklich lustige Familie

Wollte sie Wayne damit etwa eifersüchtig machen? Dass wegen dieser Aktion der Haussegen schief hängt, ist eher unwahrscheinlich. Immer wieder zeigen Wayne und Annemarie der Öffentlichkeit, dass sie ja sooo verliebt sind. Und ab und zu erlauben sich eben gerne mal einen Spaß. Dass Wayne Humor hat, bewies er erst kürzlich, als er einen Schnappschuss vom Oktoberfest postete. Dazu schrieb er: "Keine Sorge, Mini-C haben wir natürlich nicht alleine bei Oma gelassen. Er sitzt neben mir und trinkt 'ne Maß. Schläft sicher gleich ein, wenn er endlich aufhört, den Mädels unter die Dirndl zu gucken."