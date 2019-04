Wayne Carpendale: Dieses Vater-Sohn-Bild schockt die Fans!

Reddit this

Hach, ist das süß! Wenn einen Schnappschuss von sich und seinem kleinen Sohn postet, wird es den Fans gleich ganz warm ums Herz. Naja, den meisten. Denn das neuste Bild sorgt für viel Wirbel. Die Rechnung hat er nämlich ohne die Mama-Polizei gemacht...

Annemarie & Wayne Carpendale: Verraten sie hier den Baby-Namen?

Wayne Carpendale: Foto-Skandal

Auf den ersten Blick ist an dem süßen Bild nichts verwerfliches zu erkennen. Wayne Carpendale sitzt strahlend auf dem Farhrrad und kutschiert seinen Sohnemann durch die City. So weit, so gut! Doch ein kleines Detail springt den Followern dann ins Auge - und sorgt für Ärger. Die beiden tragen beim cruisen keine Helme!

"Warum seid ihr ohne Helm unterwegs?! Der kann leben retten", schreibt ein Follower. Und auch ein anderer hakt nach: "Wo sind die Helme?"

Ganz unrecht haben sie nicht. Ein Helm ist beim Fahrradfahren zwar keine Pflicht, aber es kann schnell zu einem Unfall kommen - und dann kann der Kopfschutz lebensrettend sein!

Wayne Carpendale: Ständige Kritik

Für den Schauspieler ist die Kritik aber auch nichts neues. Immer wieder hat er mit nervigen Kommentaren zu kämpfen. Doch der Mann von lässt sich davon nicht unterkriegen - und schießt oft zurück. "Danke, für die sicherlich gut gemeinten Ratschläge. Beim Thema Kids scheint ja jeder zu jedem Thema eine Meinung zu haben. Gut so, aber gerne bei den eigenen", kommentierte er in der Vergangenheit schon einmal einen Shitstorm.