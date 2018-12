Wayne Carpendale: Privates Geheimnis gelüftet!

Reddit this

Wayne Carpendale hat immer einen locken Spruch auf den Lippen - so auch bei Instagram.

Nun hat der Ehemann von ein privates Detail in dem sozialen Netzwerk verraten. Der Moderator war beim Friseur - zunächst ist das nichts Ungewöhnliches. Viel interessanter ist jedoch, was er in den Kommentaren verrät. "Rasiert - aber nur obenrum!", schrieb er bei .

Wayne Carpendale rasiert sich nur "obenrum"

Mittlerweile rasieren sich die meisten Menschen nicht nur auf dem Kopf, sondern auch im Intimbereich. Offenbar scheint davon jedoch nichts zu halten.

Die Fans lieben ihn für solche Sprüche. Andere finden jedoch auch, dass er sich diese Information hätte sparen können - offenbar wollten diesen Details nicht alle wissen. "Too much Information" oder "Rasiert? Wie? Wo? Muss ihn ja nicht knutschen. Hauptsache seine Frau mag ihn so", kommentieren die Fans den Schnappschuss.