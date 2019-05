Wayne Carpendale: So offen spricht er über andere Frauen!

Sie sind DAS Traumpaar der deutschen Promiwelt. Annemarie und führen seit Jahren eine skandalfreie und glückliche Beziehung. Und dass, obwohl der Schauspieler auch schon mal Ärger wegen anderen Frauen bekommt. Doch ganz anders als man jetzt denken mag...

Annemarie & Wayne Carpendale: Zuckersüßes Baby-Update!

Wayne Carpendale: Er spricht über Eifersucht

In einem Interview mit "Leute heute" spricht Wayne Carpendale ganz offen über das Thema Eifersucht. Und die verläuft bei den Carpendales anders, als bei anderen Paaren!

"Letztens bin ich erst vor meiner Frau und einer Freundin von ihr gegangen und da kam eine ganz süße Maus an mir vorbei. Und dann dachte ich die ganze Zeit, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken, oder nicht hinterher gucken, weil meine Frau ist hinter mir. Und dann kriege ich so 2 Minuten später so einen Klaps auf meinen Hinterkopf: `Sag mal, die war doch total süß! Warum hast du denn nicht hinterher gekuckt?` Ja, so ist das bei mir", gesteht der 42-Jährige. Ganz schön cool....

Annemarie Carpendale bleibt cool

Annemarie und Wayne Carpendale sind einfach entspannt und lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen. Veilleicht auch deswegen, weil in ihren Köpfen sowieso kein Paltz für irgendwelche Ladies ist. Sie genießen viel lieber ihr kleines Familienglück mit Söhnchen Mats. Er ist das Wichtigste in ihrem Leben...