Wayne Carpendale: Überraschende Tinder-Beichte!

Seit zwölf Jahren ist mit seiner Annemarie happy. 2018 kam Söhnchen Mads auf die Welt. Doch jetzt überrascht er seine Fans damit, dass er bei auf Frauenfang geht…

Wayne Carpendale hatte eine Tinder-Date

"Tinder Date. Ich hoffe, das wird was", schreibt Wayne auf seinem Account. Huch, haben wir da etwa was verpasst? Ist zwischen Wayne und Annemarie alles aus - und er sucht jetzt online nach seinem Liebesglück? Nein, natürlich nicht! Der 42-Jährige erlaubte sich nur einen kleinen Scherz. Dazu veröffentlichte er ein Bild, in dem er seine Annemarie ganz fest in den Arm nimmt.

Bei den Fans kommt der kleine Gag super an. "Ich glaub die hat schon so nen Schwätzer", lautet ein ironischer Kommentar. "Sonst einfach wegwischen", scherzt ein anderer User.

Wayne Carpendale ist ein Scherzkeks

Es ist nicht das erste Mal, dass Wayne seine Follower auf die Schippe nimmt. Vergangenes Jahr postete er einen Schnappschuss vom Oktoberfest und kommentierte: "Keine Sorge, Mini-C haben wir natürlich nicht alleine bei Oma gelassen. Er sitzt neben mir und trinkt 'ne Maß. Schläft sicher gleich ein, wenn er endlich aufhört, den Mädels unter die Dirndl zu gucken."

