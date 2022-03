Wayne Carpendale & Annemarie Carpendale: Süße Überraschung zum 45. Geburtstag

"Geburtstag! Der Tag an dem Du den Latte posten kannst, nachdem Du ihn getrunken hast", schreibt Wayne zu seinem "Instagram"-Post, auf dem seine beiden Morgengetränke zu sehen sind. Er ergänzt: "Gestern 19h meine Frau: 'Pack Deine Sachen'…und nu bin ich hier und 45! Langsam kann man wohl sagen: Glückwunsch, dass ich's so lange geschafft hab". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Wayne hatte keine Ahnung davon, was sich Annemarie für ihn überlegt hat. Und scheinbar hat sie mit ihrer Idee voll ins Schwarze getroffen.

Was sich die Beauty für ihren Liebsten wohl noch alles einfallen ließ? Vielleicht lässt es uns Wayne demnächst erneut via "Instagram" wissen! Wir können jedenfalls gespannt sein und freuen uns schon jetzt!