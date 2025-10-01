Wechsel zu VOX: Darum ist Sonja Zietlow plötzlich Hensslers Moderatorin
Sonja Zietlow überrascht ihre Fans mit einer neuen Rolle – diesmal nicht im australischen Dschungel, sondern an der Seite von Steffen Henssler.
Sonja Zietlow darf sich über einen neuen Job freuen.
© IMAGO / Future Image
Seit Jahren ist Sonja Zietlow für ihre bissigen Sprüche im „Dschungelcamp“ bekannt. Nun zeigt die Moderatorin, dass sie auch ganz anders kann. Ab dem 26. Oktober 2025 übernimmt sie die Moderation von „Hensslers Dreamteam“ bei VOX – und das sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff.
Sonja Zietlow tauscht Dschungel gegen Koch-Show
Normalerweise führt Laura Wontorra durch Steffen Hensslers Kochformate. Doch diesmal hat sich der Sender für einen radikalen Wechsel entschieden: Sonja Zietlow übernimmt die Moderation – eine Entscheidung, die viele Fans überrascht.
In der neuen Show tritt Henssler gemeinsam mit den Starköchen Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl gegen andere Promi-Teams an. Und statt allein am Herd zu brillieren, muss er diesmal vor allem Teamgeist beweisen.
Das erwartet die Fans
Das Konzept von „Hensslers Dreamteam“ hat es in sich: Die Teams müssen sich in mehreren Koch- und Quizrunden behaupten. Gespielt wird nicht um Punkte, sondern um kostbare Kochzeit, die im großen Finale über Sieg oder Niederlage entscheidet.
„Alleine kochen mache ich schon – aber im Team geht’s um mehr: Vertrauen, Timing und den Spaß an der Sache“, so Henssler über das neue Format.
Neuer Karriere-Move für Sonja Zietlow
Für Zietlow ist die Moderation ein spannender Schritt. Nach Jahren im Dschungel-Setting zeigt sie sich in einer ganz neuen Rolle. Damit beweist die 57-Jährige einmal mehr, dass sie zu den wandlungsfähigsten Moderatorinnen Deutschlands gehört. Ob sie mit ihrer direkten Art auch in der Küche für Aufsehen sorgt, wird sich ab Oktober zeigen.
„Hensslers Dreamteam“ ist aber nur ein Teil des großen Henssler-Herbstes. Neben der neuen Show startet auch „Europa grillt den Henssler“, außerdem war der TV-Koch erst vor kurzem mit Johann Lafer unterwegs. Klar ist: An Steffen Henssler kommt man bei VOX in den nächsten Monaten kaum vorbei.