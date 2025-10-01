Wechsel zu VOX: Darum ist Sonja Zietlow plötzlich Hensslers Moderatorin

Für Zietlow ist die Moderation ein spannender Schritt. Nach Jahren im Dschungel-Setting zeigt sie sich in einer ganz neuen Rolle. Damit beweist die 57-Jährige einmal mehr, dass sie zu den wandlungsfähigsten Moderatorinnen Deutschlands gehört. Ob sie mit ihrer direkten Art auch in der Küche für Aufsehen sorgt, wird sich ab Oktober zeigen.