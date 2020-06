Wegen Bomben-Streich: YouTuber ApoRed in Untersuchungshaft

Das Video wurde genau am 14. Juli des vergangenen Jahres hochgeladen und somit an dem Tag der schlimmen Anschläge in Nizza. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Ahmad Ahad. Er sollte am 12. September vor Gericht erscheinen, tat dies allerdings nicht. Das Schwänzen des Gerichtstermins führte dazu, dass ein Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen wurde. Bis zum Verhandlungstermin am 18. Oktober wird ApoRed in Haft bleiben müssen.

Schon beim ersten Gerichtstermin waren Zeugen und Opfer anwesend, die von dem Hamburger verschreckt und gefilmt wurden. Unter anderem rief Ahad beim Wurf der Tasche: „30 Sekunden habt ihr alle Zeit. Rennt lieber, wenn euer Leben was wert ist.“ Dafür muss er sich in wenigen Tagen vor einem Richter verantworten.