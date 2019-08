Wegen Prinz Harry: Elton John rastet öffentlich aus!

Reddit this

Damit haben und wohl nicht gerechnet! Nachdem die beiden mit einem Privatjet in den Urlaub flogen, müssen sie sich heftige Kritik gefallen lassen. Der Grund: Immer wieder predigt der royale Rotschopf, dass man die Umwelt schützen müsse. Sein eigener CO2-Ausstoß scheint ihn dabei allerdings nicht zu interessieren.

Elton John ist außer sich

Von den Briten wird der 34-Jährige nun wütend „Dirty Harry“ genannt. Zu viel für ! Er eilt den frischgebackenen Eltern auf zu Hilfe. „Harrys Mutter, Diana, war mir eine sehr wichtige Person. Ich sehe es daher als meine Verpflichtung, Harry und William vor unnötigen Belästigungen durch die Presse, die ihre Mutter getötet hat, zu schützen“, schreibt der 72-Jährige empört. „Nach einem hektischen Jahr für das junge Ehepaar wollten David und ich ihnen nur eine wohlverdiente Pause in unserem Haus gönnen. Um ihnen die nötige Sicherheit zu geben, entschieden wir uns dazu, den beiden einen Privatjet zu stellen. Da Harry die Umwelt sehr am Herzen liegt, haben wir eine entsprechende Summe an ‚Carbon Footprint‘ gespendet.“

Briten werfen Harry Heuchlerei vor

Doch die Erklärung kommt nicht bei allen gut an. Besonders Greenpeace kann die Äußerungen des Sängers nicht nachvollziehen. „Zum heutigen Zeitpunkt gibt es keinerlei Projekte, die die unglaublich hohe Ausstoßung von CO2 von Privatjets auch nur ansatzweise ausgleichen können“, feuert der Wissenschaftler Doug Parr gegenüber „Daily Mail“. Dieser Meinung kann sich der Royal-Experte Phil Dampier nur anschließen. „Sie müssen doch gewusst haben, dass es an Heuchelei kaum zu überbieten ist, wenn du Umweltschutz predigst und dann viermal in knapp einer Woche mit einem Privatjet fliegst. Sie haben es dennoch getan“, meckert er wütend.