Weihnachten 2018: Die TV-Highlights an den Feiertagen

Weihnachtszeit ist auch Filmzeit – im Fernsehen laufen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Klassiker.

Ob „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Der kleine Lord“ – Hier erfährst du alle Sendetermine, wann welcher Klassiker zu welcher Zeit läuft.

Der kleine Lord

Der Earl of Dorincourt lässt seinen kleinen Enkel Ceddie aus Amerika nach England kommen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Unter dem Einfluss des liebenswerten Jungen verwandelt sich der grantige alte Herr in einen Menschenfreund und Wohltäter. Alec Guinness spielt auf unvergessliche Art den Großvater in Jack Golds rührender Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuchs, die sich zum vorweihnachtlichen -Klassiker entwickelt hat.

Sendetermin: 21.12. um 20:15 Uhr in Das Erste

Das Wunder von Manhattan

Foto: MG RTL D / Twentieth Century Fox

Das Kaufhaus "Cole" steht vor einem echten Problem: Der engagierte Weihnachtsmann hat sich kurz vor Beginn der Parade betrunken und fällt aus. Glücklicherweise erklärt sich Kriss Kringle spontan bereit, die Rolle zu übernehmen und trifft dabei voll ins Schwarze. Die Kinder lieben ihn. Doch die Stimmung kippt, als er behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Ist Weihnachten nun ernsthaft in Gefahr?

Sendetermin: 22.12. um 15:30 Uhr bei

Titanic

James Camerons mit elf prämiertes Meisterwerk erzählt von der Jungfernfahrt der Titanic, dem größten Passagierdampfschiff seiner Zeit im Jahr 1912. An Bord verliebt sich der mittellose Jack in die wohlhabende, verlobte Rose. Dann kommt es jedoch zu einer Katastrophe und das Schiff rammt einen Eisberg – es beginnt ein Kampf um Leben und Tod.

Sendetermin: 22.12. um 20:15 Uhr in Sat.1

Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

Die mutige und ziemlich tollpatschige Prinzessin Anna macht sich gemeinsam mit dem Eislieferanten Kristoff und dessen Rentier Sven auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa, die mit ihren Zauberkräften das gesamte Königreich in einen ewigen Winter versetzt hat. Dabei sind sie Naturgewalten ausgesetzt, begegnen Trollen und Schneemonsters und treffen den urkomischen Schneemann Olaf.

Sendetermin: 23.12. um 20:15 Uhr bei RTL.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Foto: HR/WDR/Degeto

Das Märchen von "Aschenbrödel" ist in vielen Ländern bekannt und zählt in Deutschland zu einer der beliebtesten Weihnachts-Klassiker überhaupt. In dem Film geht es um das Aschenbrödel und ihre Stiefmutter, welche ihr das Leben zur Hölle macht. Natürlich gibt es aber auch hier ein Happy End, denn zuletzt verliebt sie sich in den Prinzen…

Sendetermin: 24.12. um 12 Uhr in Das Erste. Der Film läuft über die Feiertage mehrmals im Fernsehen – unter anderem auch am 24.12. um 20:15 Uhr im rbb.

Die Geister, die ich rief…

Frank Cross, ein eiskalter, berechnender Medienmogul, plant eine gigantische Weihnachts-Live-Show, die mit Blut- und Horrorthemen Quote machen soll. Doch dann tauchen drei Weihnachtsgeister auf, was für ihn heftige Konsequenzen hat.

Sendetermin: 24.12. um 17:50 Uhr in Sat.1

Sissi

Foto: ARD Degeto

Die aufwendig ausgestattete und gefühlvoll inszenierte Geschichte um die exzentrische österreichische Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, zählt mit über 6,5 Millionen Kinobesuchern zu den ganz großen Erfolgen des deutschsprachigen Nachkriegskinos.

Sendetermin: 24.12. um 20:15 Uhr in Das Erste. Die anderen beiden „Sissi“-Teile laufen am 25.12. und 26.12. um jeweils 17:30 in Das Erste.

Kevin – Allein zu Haus

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Doch dann wird Kevin vergessen, als seine Familie in den Urlaub fliegt. Zu Hause bekommt er es dann mit zwei Einbrechern zu tun.

Sendetermin: 24.12. um 20:15 Uhr in Sat.1

Schöne Bescherung

Das Fest der Liebe steht vor der Tür - eine besondere Zeit, um mit den Liebsten unbeschwerte Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Bei den Griswolds läuft jedoch ziemlich viel schief.

Sendetermin: 24.12. um 22:25 Uhr in Sat.1.

Matilda

Foto: RTL II

Matilda ist ein Mädchen mit außergewöhnlicher Intelligenz und übernatürlichen Kräften. Leider erkennen ihr Potential weder ihre egoistischen Eltern noch ihre fürchterliche Schuldirektorin. Nur eine Lehrerin nimmt sich des Mädchens an.

Sendetermin: 25.12. um 16:40 Uhr bei RTL II

Kevin – Allein in New York

Wieder verreisen die McCallisters an Weihnachten - und wieder bleibt der kleine Kevin auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami. Dann trifft er plötzlich alte Bekannte.

Sendetermin: 25.12. um 20:15 Uhr in Sat.1