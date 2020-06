Weihnachten mit Alice Cooper & ZZ Top

Alice Cooper, Zz Top, Anvil und Lemmy rocken auf einem neuen Doppelalbum mit Heavy Metal-Weihnachtsliedern. Eagle Rock Entertainment haben für die kommende Platte "We Wish You A Metal Xmas And A Headbanging New Year: Special Edition" die ungewöhnlichsten Versionen von Weihnachtsklassikern wie "Frosty The Snowman" und "God Rest Ye Merry Gentlemen" zusammengetragen.