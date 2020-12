Weihnachtsmarkt-Klassiker: Gebrannte Zimt-Mandeln selber machen - So geht's!

Was gibt’s in der Vorweihnachtszeit Köstlicheres als diese knackige Süßigkeit? Nix! Das Beste: Sie ist fix und easy selbst gemacht. Auf gebrannte Mandeln muss in diesem Jahr also niemand verzichten! Übrigens: Auch Christina Aguilera ist ein richtiger Weihnachtsmarkt-Fan und gönnt sich in Europa gerne ein paar süße Leckereien! Letztes Jahr konnte die Sängerin noch mit Visagist Stephen Sollitto in Manchester feiern. Jetzt muss auch sie in den eigenen vier Wänden für Stimmung sorgen.