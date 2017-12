Weiße Weihnachten 2017: So stehen die Chancen!

Der Winter hält in Deutschland wieder Einzug. Im Dezember gab es viele Schneefälle – aber wie stehen eigentlich die Chancen auf weiße Weihnachten?

Am Montag sorgten heftige Schneefälle für viel Chaos auf den Straßen. Es gab viele Unfälle und Staus – alleine im Südwesten hat es mehr als 250 Mal gekracht. Auch in Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen hat es oft gekracht. Auch der Flugverkehr war von dem Wintereinbruch betroffen, denn mehr als 170 Flüge fielen am Frankfurter Flughafen aus.

Kurz vor Weihnachten hat der Winter also Deutschland fest im Griff – aber wie wird es an den Feiertagen eigentlich? Kurz vor Heiligabend wird es leider wieder deutlich milder. Im Flachland sind Temperaturen von bis zu warmen 11 Grad möglich. Nur in sehr hohen Lagen könnte es eine weiße Weihnacht geben. Leider werden die Feiertage wieder grün statt weiß. Das ist übrigens schon seit 2010 so, denn seitdem gab es keine weiße Weihnachten mehr. Rund um den Jahreswechsel soll es aber wieder deutlich kühler werden.