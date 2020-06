Weiße Weihnachten: Gibt es Schnee an Heiligabend?

In den vergangenen Jahren gab es keinen Schnee an Heiligabend. Doch wie stehen die Chancen eigentlich in diesem Jahr?

Es ist schon ganze 7 Jahre her, dass es in Deutschland weiße Weihnachten gab. Vielleicht haben wir in diesem Jahr mehr Glück? Zwar gibt es konkrete Wettervorhersagen erst wenige Tage vor Heiligabend, aber zumindest zeichnet sich laut den USA-Wetterdiensten ein Trend ab.

"Der Winter soll laut dem staatlichen US-Wetterdienst NOAA mild und nass werden, 1 bis 2 Grad milder im Zeitraum Dezember bis Februar und mit mehr Niederschlag als üblich“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net laut der "Bild"-Zeitung. "Im Monat Dezember soll es bis 1 Grad zu warm werden. Aber selbst das schließt nicht aus, dass es Tage oder gar mal Wochen mit Eis und Schnee geben kann", so der Experte weiter.

Im Jahr 2010 gab es beinahe überall an Heiligabend Schnee - das es diesmal weiße Weihnachten gibt, ist eher unwahrscheinlich. „Weiße Weihnachten sind in Deutschland im Flachland selten“, sagt Dominik Jung. „Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10 bis 15 Prozent.“ Oh je. Das wird dann wohl auch in diesem Jahr nichts...