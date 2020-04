Weltstar Bill Withers ist tot!

Was für eine beeindruckende Karriere! Bill Whiters Songs "Ain't No Sunshine", "Lean On Me" oder "Lovely Day" wurden zu Welthits. Drei Mal heimste der Sänger einen der begehrten Grammys ein. 2015 wurde Bill sogar in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Jetzt ist er tot.

Lee Fierro: Die Hollywood-Schauspielerin stirbt nach Corona-Infektion!

Was war die Todesursache von Bill Withers?

Seine Familie gab die traurige Nachricht jetzt bekannt. Demnach starb der amerikanische Musiker am Montag aufgrund von Herzkomplikationen in Los Angeles. Er wurde 81 Jahre alt. "Wir sind tief bestürzt über den Verlust unseres geliebten Ehemanns und Vaters. Ein einzigartiger Mann mit einem Herzen, das über die Poesie und die Musik mit der ganzen Welt in Verbindung trat", heißt es in dem offiziellen Statement. "Wir hoffen, dass Bills Musik in dieser schwierigen Zeit Trost und Unterhaltung schenkt, während seine Fans ihre geliebten Menschen um sich haben."

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: