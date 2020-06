Weltstar David Cassidy ist tot!

David Cassidy hatte in den vergangenen Tagen schwer mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Letzte Woche wurde er wegen Leber- und Nierenversagen in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem bestätigte er, dass er an Demenz erkrankt ist.

"David starb umgeben von denen, die er liebte, mit Liebe in seinem Herzen und frei von dem Schmerz, der ihn so lange begleitet hatte. Danke für die Unterstützung, die ihr ihm diese vielen Jahre lang gezeigt habt", so der Sprecher weiter.