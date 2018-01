Weltstar Edwin Hawkins ist tot

Seinen Hit kennt wirklich jeder! Edwin Hawkins sang sich dem dem Song "Oh Happy Day" weltweit in die Herzen der Fans. Jetzt trauern seine Anhänger um den Megastar. Der Musiker ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Edwin Hawkins litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs

"Mit großer Trauer verkünden wir den Tod von Dr. Edwin Hawkins –– ein gefeierter Künstler, Innovator und Musikikone. Obwohl er auf der ganzen Welt sehr vermisst werden wird, gibt uns seine Botschaft von Liebe, Leben und Zuspruch, die er in seine Musik eingebracht hat, die Hoffnung, dass wir ihn im Himmel wiedersehen und "Oh Happy Day" singen werden", so die Familie

Edwin Hawkins hat drei Grammys gewonnen!

Edwin Hawkins sang schon als Kind Gospel. In den späten 60ern nahm er dann den Hit "Oh Happy Day" auf - ein altes Kirchenlied. "Meine Mutter hatte ein altes Gesangbuch, und ich hatte ein Talent dafür, diese Lieder neu zu arrangieren", so der Sänger. Sein großer Durchbruch! Der Song wurde weltweit ein Hit und erreichte sogar die Spitze der Charts.

1970 gewann Edwin Hawkins bereits seinen ersten Grammy. Im Laufe seiner Karriere konnte er noch zwei weitere einheimsen - ganz abgesehen von den 19 Nominierungen!

Doch das er je so eine Karriere hinlegt, war eigentlich nie der Plan von Edwin Hawkins. "Ich habe nie geplant, ins Musikgeschäft zu gehen. Der Erfolg der Platte hat mein Schicksal entschieden", erklärte der Musiker einst bescheiden.