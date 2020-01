Wendler-Diss: Überraschendes Statement von Amira und Oliver Pocher

Mit dieser Reaktion haben und Laura Müller bestimmt nicht gerechnet! Die 19-Jährige überraschte ihren Schatz vor wenigen Tagen mit einem neuen Auto und ließ dabei die Kamera laufen. Diese Gelegenheit nutzten Amira und dazu, sich in einem Video über das Paar lustig zu machen.

Amira rechtfertigt sich

Nun verspürt vor allen Dingen Amira das Bedürfnis, sich noch einmal zu der Parodie zu äußern. Sie stellt klar, dass sie damit niemanden verletzen möchte. „Ich melde mich, weil ich ein bisschen was zu sagen habe, bezüglich unseres Videos“, beginnt sie ihre -Story. „Dazu möchte ich einfach sagen, es ist jetzt keine Hetzjagd oder so. Ich will nicht, dass das jetzt so rüberkommt wie ‚Alle gegen die‘. Ich bin immer noch der Meinung, jeder soll machen, was er möchte. Leben und leben lassen. Wenn sie glücklich sind, sind sie glücklich aber wir haben trotzdem das Recht, ein bisschen zu schmunzeln und vielleicht humorvoll damit umzugehen.“

Und Olli? Der sieht die Sache etwas lockerer und verkündet in seiner Insta-Story, sich auch weiterhin über den Wendler und andere Paare amüsieren zu wollen.

