Michael Wendler und Laura Müller: Rauswurf! Knallharte Konsequenz nach der Lügen-Show

Schon vor wenigen Tagen wurde die Fernseh-Hochzeit sang- und klanglos aus dem diesjährigen Programm geworfen. Laut dem Wendler soll wieder mal Corona schuld sein. „Laura und ich möchten mit Freunden und Familie groß und unbeschwert feiern und niemanden in Gefahr bringen.“ Ach so! Aber mal ehrlich: Mit wem wollten die Turteltauben denn „groß“ feiern? Auf seiner Seite des Altars können wir wohl nur Tochter Adeline (18) erwarten. Mit seiner Familie hat er sich schließlich komplett überworfen, und auch Freunde gibt es keine. Und bei Laura sieht es nach ihrem Umzug in die USA ähnlich aus. Die Abstandsregeln dürften also nicht wirklich das Problem sein.

Nach dem schockierenden Instagram-Video zeigen sich also bereits die ersten Konsequenzen.