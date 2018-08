Wetter: Endlich nimmt die Hitzewelle ein Ende!

Reddit this

Die Temperaturen in Deutschland sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Es herrscht die absolute Hitzewellen! Doch jetzt hat sie endlich ein Ende!

An diesem Tag endet endlich die Hitzewelle!

Wie "wetter.com" berichtet, endet die heftige Hitzewelle am 10. August. Dann wird es in Deutschland heftig knallen. Es wird schon am Donnerstag mit kräftigen Gewittern und sogar Unwettern gerechnet.

Schuld daran ist eine Kaltfront, die uns aus dem Westen erreicht und endlich für die langersehnte Abkühlung sorgt!

Die Folgen der Hitzewelle

Noch nie haben sich die Menschen so sehr auf schlechteres Wetter gefreut. Seit Wochen herrschen in Deutschland extrem hohe Temperaturen und die sind nicht nur für den Menschen anstrengend. Vor allem die Natur leidet unter der Dürre. Deutsche Waldbesitzer und Landwirte schlagen Alarm. Neu angepflanzte Bäume sind nicht mehr zu retten und auch in der Getreideernte gibt es hohe Einbüße!