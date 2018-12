Wetter-Schock: Erst Glatteis-Gefahr, danach Dauerregen!

Reddit this

In Deutschland muss am Donnerstag stellenweise mit Glatteis gerechnet werden.

Besonders in höheren Lagen wie dem Bayerischen Wald oder dem Erzgebirge warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) verstärkt vor Glatteis. Besonders in den Morgenstunden ist die Gefahr sehr groß. Zwar hat sich im Tagesverlauf die Situation entspannt, aber am Freitagmorgen muss erneut mit Glatteis gerechnet werden.

Glatteis, Sturmböen und Dauerregen

Dazu drohen auch noch Sturmböen, welche vor allem im Bergland heftig ausfallen können. Ab Freitag kommt eine ganz neue Gefahr dazu, denn Dauerregen ist sehr wahrscheinlich.

Immerhin bleibt es mild: Die Temperaturen liegen bei 13 Grad. Nur im Osten ist es zwischen 4 und 9 Grad etwas kälter. In der nächsten Woche wird es deutlich kälter – dann könnte sogar mal der Winter anklopfen, der bis zuletzt ausblieb.