Unfassbar: Experte warnt vor neuer Eiszeit!

Während die Temperaturen für diese Jahreszeit bei uns momentan eher mild sind, legt ein regelrechter Mega-Winter gerade den kompletten Osten der USA lahm. Für Experten ist das der Anfang einer neuen Eiszeit!

David Dilley ist ehemaliger Meteorologe der nationalen "Wetter- und Ozeoanografiebehörde" der Vereinigten Staaten und CEO bei "Global Weather Oscillations". Laut „Daily Star“ sieht er in dem Mega-Winter den Beginn einer länger als 100-jährigen Kälte-Periode auf der Erde.

Experte warnt vor 120 Jahren Kälte-Zeit

In der Geschichte der Erde gab es immer wieder Kälte-Phasen, die sich mit wärmeren Phasen abwechselten. Seiner Meinung nach kommen wir gerade aus einer 230 Jahre andauernden Zeit der Erwärmung. Nun könnten 120 Jahre Kälte-Zeit folgen.

Diese würde sich vermutlich jedoch nicht auf Europa ausweiten, da wir hier noch immer mit einer Klimaerwärmung zu kämpfen haben.

Ist das aktuelle Wetter in den USA ein Vorgeschmack auf die Eiszeit?

Die USA hingegen haben bereits jetzt mit unglaublicher Kälte zu kämpfen.

Nach Kälte-Schock: Extremer Wetterwechsel in Deutschland!

In Florida wurde der erste signifikante Schneefall seit knapp 30 Jahren registriert. In Minnesota wurden vor kurzem sogar bereits minus 37 Grad gemessen. Ein Dutzend Menschen verloren in der Kälte ihr Leben.

Gefühlte Temperaturen von minus 40 Grad

In den kommenden Tagen soll es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. Und dann saust auch noch ein "Bombenzyklon" auf Amerika zu. Ein schlimmer Schneesturm, der durch eine sogenannte "Bombengenesis" entsteht. Bei dieser wird ein Tief laut US-Wetterbehörde "NOAA" rapide verstärkt, indem die sehr kalten mit sehr warmen Luftmassen zusammenprallen.

Es folgt eine Entladung, für die einige Fachmänner das Bild einer Bombe verwenden. Direkt auf den Schneesturm soll eine Tage andauernde eisige Kälte folgen. Meteorologen warnen vor gefühlten Temperaturen von minus 40 Grad Celsius...